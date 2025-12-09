(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçundan tutuklanan Waleed Salah Walid Al-Saheb ile Ahmed Atıf Khalil Farah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Ortaköy’de devriyede bulunan bir polis ekibi tarafından yol kenarında park halinde bulunan kapısı açık çalışır vaziyetteki aracın yanına durarak araç içerisinde bulunan Waleed Salah Walid Al-Saheb’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, 29 Kasım tarihinde zanlının evinde yapılan aramada apartmanın bodrumunda bulunan kova içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 8 adet hap tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, Waleed Salah Walid Al-Saheb'ten izahat istendiğinde hem üzerinde bulunan hem bodrumda bulunan maddelerin ev arkadaşı olan zanlı Ahmed Atif Khahl'e ait olduğunu beyan etmesi üzerine zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı Ahmed Atif Khahl'in 30 Kasım tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, Waleed Salah Walid Al-Saheb’in mahkemeye çıkarılarak, 3 gün Ahmed Atif Khahl'in ise bir gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, yapılan araştırmada zanlı Saheb’in cep telefonunun kılıfında LCD Türü uyuşturucu tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturma kapsamında emare alınan uyuşturucu maddeler dahil toplam 29 emarenin analize ve parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, analize gönderilen maddelerle ilgili sonuçların 8 Aralık tarihinde çıktığını, hassas teraziler ve kağıt banknotlar üzerinde uyuşturucu kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 20’şer bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.