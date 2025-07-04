Uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili zanlı olarak aranan E.K.T.(E-23), Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tutuklanan şahsın Girne’deki evinde yapılan aramada, iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan elektronik nargile, sarma sigara ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.