(Kamalı Haber) Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan geçiş yaptığı esnada aracında ve üzerinde uyuşturucu bulunan Hasan Kılıç 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, 3 Mayıs 2025 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı'nda uyuşturucuyla tutuklandığını, soruşturmanın ardından 13 Kasım’da yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Başkan, sanığın güneyde Yakup isimli bir şahıstan uyuşturucu alıp, KKTC’ye ithal etmek isterken yakalandığını, ifadesinde kullanıcı olduğunu, içimliğini temin etmek için ithal suçunu işlediğini söylediğini aktardı. Mahkeme Başkanı, sanığın 80 gram kokain alma, 77 gram kokain ithal etme, 28 gram hintkeneviri alma, tasarrufu ve ithal suçlarından suçu bulup mahkum edildiğini belirtti.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de erişiminin kolaylaştığını belirten Başkan, özellikle gençler için tehlikeli olan bu tür suçlara ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın kurye rolünde olduğunu, içimliğini temin etmek için bu suçları işlediğini kaydeden Başkan, kullanıcı olan kişilerin yüksek miktarlarda uyuşturucu ithal etmek için bunu bahane olarak kullanamayacağını kaydetti.

Başkan Cemaller, sanığa ceza takdir ederken tüm olguları değerlendirdiklerini, en tehlikeli türlerden biri olan kokain ithal etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanığın davalarını kabul etmesini, ilk adan polise yardımcı olmasını ve sabıkası bulunmayışını ise lehine değerlendirdiklerini belirterek, mahkum olduğu davalardan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.