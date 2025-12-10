(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Efe Yusuf ile Sapayer Arda Kaya yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29.11.2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı Bölgesi'nde bulunan Kartal Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan görev esnasında konu sokağa tespit edilemeyen şahıslar tarafından bırakılan 1 adet sigara paketi ve içerisinde bulunan 2 gram hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alan 4 kişinin tutuklandığını söyledi.

Polis, sigara paketi içerisinde bahse konu uyuşturucu maddeleri huzurda bulunan zanlıların olay mahaline bıraktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 04.12.2025 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını, ikametgahlarında mahkeme emri gereği arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Zanlıların itiraf nitelikli gönüllü birer ifade verdiklerini kaydeden polis, yapılan araştırmada zanlı Efe Yusuf Sapayer’in 3 bin TL karşılığında uyuşturucuyu söz konusu yere bıraktığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlı Efe Yusuf Sapayer’in öğrenci olduğunu, zanlı Arda Kaya’nın ise 45 gündür KKTC’de izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, Efe Yusuf Sapayer’in uygun bir teminata bağlanmasını, Arda Kaya’nın ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Efe Yusuf Sapayer’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi. Yargıç, Arda Kaya’nın ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.