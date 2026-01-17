Haspolat’ta Değirmenlik eski yolu üzerinde, bir şahsa ait ikametgâhın yanında bulunan köpek barınağında yangın çıktı. Yangının, faal durumdaki bir buzdolabının elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, çıkan yangın sonucu muhtelif beyaz eşyalar, köpek mamaları ile 7 adet ahşap çatı merteği yanarak zarar gördü.

Bir diğer yangın ise Ozanköy’de Aynalı Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgâhın yatak odasında meydana geldi. Yangının, yatak üzerindeki priz çoğaltıcısına takılı şarj cihazlarının kısa devre yaparak yatağı tutuşturması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında beyaz eşyalar, mobilyalar ve elektrikli cihazlar yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve yoğun duman nedeniyle yatak odasının tavan sıvaları dökülürken, evin tüm duvarlarının islenerek hasar gördüğü bildirildi.

Her iki yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.