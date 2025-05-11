Başbakan Ünal Üstel, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, farkındalığın ötesine geçerek attıklarını belirttiği somut adımlarla toplumun her bireyine eşit, onurlu ve erişilebilir bir yaşam sunma kararlılığını yineledi.

Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana, yıllardır bekleyen projeleri tamamlayarak halkın hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bu kapsamda, dokuz yıldır açılmayı bekleyen Lefkoşa Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete açıldığını hatırlatan Üstel, Güzelyurt Güneşköy ve Girne Karakum Engelli Rehabilitasyon Merkezlerinin tadilat ve modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Tangül Çağıner Vakfı'nın katkılarıyla kurulan Sevgi Evi’nin de 2025 yılında hizmete açıldığını aktardı.

Sadece bakım ve rehabilitasyon değil, hak temelli yaklaşımlarla da ilerlediklerini dile getiren Üstel, şehit aileleri ve malül gaziler için Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol sayesinde kardeş ülkedeki tüm sosyal haklardan eşit şekilde faydalanmalarını sağladıklarını söyledi.

Sosyal hizmet altyapısını güçlendirme çalışmalarının da sürdüğünü vurgulayan Üstel, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne iki adet tam donanımlı engelli aracı kazandırıldığını, Yenierenköy-Dipkarpaz bölgesinde 18 yaş üstü bireyler için engelli rehabilitasyon merkezi ve huzurevi projesinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Yasa Tasarısı ile Özel Bakım Merkezleri ve Huzurevleri Yasa Tasarısı’nın hazırlandığını ve meclis komitesine sunulduğunu belirtti. Sosyal Yardımlar Yasası’nın da günün koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlendiğini ifade etti.

“Bizler için engellilik bir kusur değil; birlikte daha güçlü bir toplum olma sebebidir” diyen Üstel, tüm engelli vatandaşların ve ailelerinin Engelliler Haftası’nı içtenlikle kutladı ve her zaman yanlarında olduklarını yineledi.