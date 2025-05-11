Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, ihale süreci sonuçlanan Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı’nın yılın ikinci yarısında hizmete gireceğini açıkladı.

Amcaoğlu, söz konusu laboratuvarın ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu denetlemek, ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri sunmak amacıyla kurulduğunu, ürün güvenliğinin sağlanması ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, ilk aşamada Uzunluk Laboratuvarı, Oyuncak Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Kimyasal Laboratuvarı ve Metroloji Laboratuvarı’nın faaliyete gireceğini, daha sonraki aşamalarda laboratuvar sayısı ve kapsamının genişletilebileceğini kaydetti.

Amcaoğlu, Ürün Güvenliği Yasası’nın; ülkedeki gıda, yem, canlı hayvan ve bitkiler dışındaki ürünlerin güvenliğini kapsadığını ve ülkede üretilen ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu için denetim mekanizmaları oluşturduğunu anımsattı. Amcaoğlu, bunun yanında, Türkiye, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde teknik çalışma ziyaretleri düzenlenerek, laboratuvar personelinin uluslararası standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasının sağlandığını söyledi.

Ayrıca, Türkiye ile KKTC arasında ürün güvenliği denetimi konusunda iş birliği protokollerinin imzalandığına dikkat çeken Amcaoğlu, bu protokoller kapsamında KKTC'ye ithal edilen ürünlerin denetimi için dış ticarette risk esaslı kontrol sistemleri (TAREKS) kullanılarak, ithalat denetim süreçlerinin geliştirildiğini ve personelin eğitildiğini ifade etti. Amcaoğlu, bu iş birliğinin, KKTC'nin ürün güvenliği denetim altyapısının AB teknik mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesini hedeflediğini vurguladı.

- “Ürün güvenliği nedir?”

Bakan Amcaoğlu, ürün güvenliğine ilişkin şunları kaydetti:

“Ürün güvenliği, piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması ve güvenli olmasıdır. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan ya da kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami koruma sağlayan üründür. Ürün güvenliği, üretici, yetkili temsilci ve ithalatçının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği, kamu kuruluşları tarafından ithalat aşamasında, ürünlerin piyasaya arzı sırasında veya ürünler piyasada iken denetlenir. Denetimler, ürünlerin teknik mevzuata uygunluğunu, güvenli olup olmadığını kontrol eder. Güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması, geri çağrılması veya bertaraf edilmesi gibi tedbirler alınır.”

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’ne ilişkin bilgi de veren Amcaoğlu, bu yönetmeliğin tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin güvenli olmasını sağlamak amacıyla hazırlandığına işaret ederek, ürünlerin her koşulda asgari güvenlik gereksinimlerini karşılamasını zorunlu kıldığını ve güvenlik gereksinimlerini karşılamayan ürünlerin piyasada bulundurulmasını yasakladığını dile getirdi.

Amcaoğlu, teknik düzenlemelere uygun ürünlerin CE işareti ile işaretlendiğine dikkati çekti.

- Metroloji Laboratuvarı

Amcaoğlu, Metroloji Laboratuvarı hakkında da konuşarak, metrolojinin, ölçüm birimlerinin tanımı, bilimsel yöntemlerle ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve ölçüm sonuçlarının doğruluğunun güvence altına alınmasıyla ilgilenen bilim dalı olduğunu hatırlattı ve “Temel amacı, uluslararası kabul görmüş ölçüm birimlerini tanımlayarak bilim ve teknolojide kullanılmasını sağlamak ve yapılan ölçümlerin güvenilirliğini temin etmektir.” dedi.

Metrolojinin ana faaliyetlerinin uluslararası düzeyde kabul edilmiş ölçüm birimlerinin tanımlanması, ölçüm birimlerinin bilimsel yöntemlerle laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi ve izlenebilirlik zincirinin kurulması ve ölçüm değerlerinin doğruluğunun belgelenmesi olduğunu belirten Amcaoğlu, metroloji laboratuvarının ise ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri sunan birim olduğunu aktardı.

Amcaoğlu, “KKTC'deki metroloji laboratuvarı, TS EN ISO 9001:2015 kalite standartlarına uygun olarak faaliyet gösterecek ve uluslararası kabul görmüş metotlarla çalışacaktır.” dedi.

Metroloji faaliyetlerinin endüstriyel ve bilimsel ölçümlerde kaliteyi sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Örneğin, bu laboratuvar sayesinde bir ölçüm cihazının doğru olarak santim veya metre ölçü birimini doğru gösterdiği kontrol edilebilecek ya da bir tartının kilogram olarak ölçü birimini sağlıklı gösterip göstermediği saptanabilecek. Bu sayede, yapılacak testlerle tüketici haklarının korunması hedeflenmekte olup; aynı zamanda, herhangi bir ölçü aletini kullananların iş kalite ve güvenliği de korunabilecektir.”

- KKTC Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı'nın önemi

Bakan Amcaoğlu, söz konusu laboratuvar ile ithalat ve yerel üretim ürünlerinin kalite kontrolü ve güvenlik denetimlerinin yapılabileceğini kaydederek, Türkiye ile yapılan iş birliği sayesinde AB mevzuatına uyum sağlanacağı ve risk esaslı denetim sistemleri uygulanabileceğini belirtti.

Metroloji laboratuvarının ise ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve testleri ile ölçümlerin doğruluğunu garanti altına alacağını söyleyen Amcaoğlu, personelin de uluslararası teknik eğitimlerle sürekli geliştirilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Amcaoğlu, “Sonuç olarak, KKTC Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı, hem tüketici sağlığını korumak hem de ticari faaliyetlerde kalite ve güvenliği artırmak için önemli bir altyapı sunacaktır. 600 m²’lik inşaat alanında gerçekleştirilecek faaliyetler için Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde 2,170 m²’lik geniş arazi alanıyla; çok yakında hizmetine girecek olan bu bina sayesinde, genç cumhuriyetimizin dünya standartlarıyla kucaklaşmasında bir adım daha atılmasının gururu yaşanacaktır.” dedi.