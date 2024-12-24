Başbakan Ünal Üstel, bir başbakan ve baba olarak Adıyaman’da bulunduğunu, iktidarıyla, muhalefetiyle sonuç alıncaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davası altıncı duruşması öncesinde mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

Başbakan Üstel konuşmasında, 6 Şubat depreminde büyük bir acı yaşandığını ifade ederek, bugün haklarını aramak için altıncı kez Adıyaman Adliyesi’nde olduklarını söyledi.

“Bugün bir başbakan ve baba olarak burdayım” diyen Başbakan Üstel, Başbakan olarak halkının hak ve hukukunu aramak için burada olduğunu, baba olarak da ailesi olarak gördüğü insanların yanında olmak için burada olduğunu kaydetti.

Adaletin tecelli edeceğine inanç belirten Başbakan Üstel, Türkiye’nin adaletine güvendiklerini yineledi.

Bütün raporların çocuklara mezar olan yerin insan hatalarından kaynaklandığı ortaya koyduğuna işaret eden Başbakan Üstel, “Temennimiz adaletin en iyi şekilde tecelli etmesi. Türkiye’nin Adaletine inanıyor güveniyoruz. Hakimlerimiz de bu söylemelerimize kulak verecek” dedi.

Suçluların en ağır suçlarla cezalanacağına inanç belirten Başbakan Üstel, iktidarıyla, muhalefetiyle bu davanın takipçisi olacaklarını, dava istedikleri gibi sonuçlanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.