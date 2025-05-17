Çağatay ile Bayar, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine, Özkara da DPÖ İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına atandı

Üst kademe yöneticileriyle ilgili bazı atama kararları bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Erek Çağatay ve Gülşa Öneri Bayar atandı. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ise Gülden Özkara oldu.

Resmi Gazetede yayımlanan kararlar uyarınca Çağatay, Bayar ve Özkara’nın atamaları yarından itibaren geçerli olacak.