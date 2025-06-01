Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği iş birliğinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında 21’inci İlkokullar Arası Dans Buluşması yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre cuma günü Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte; 20 farklı ilkokuldan katılan öğrenciler kendilerine özgün ve yaratıcı dans koreografileriyle sahne aldılar.

Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Müge Evram etkinlikte yaptığı konuşmada, Mağusa Kültür Derneği ile birlikte 33 yıldır Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali’ni hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, festivalin çocuk ve gençler için önemine değindi.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican ise, kültür-sanat faaliyetlerinin çocuklar ve gençler arasında hoşgörü ve anlayışı geliştirmedeki rolüne dikkat çekerek, 21 yıldır aynı heyecanla yapılan Dans Buluşması’nın kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda tüm katılımcı okullara plaketler ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Öte yandan 33. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali, yarın Namık Kemal Lisesi önünden başlayacak festival yürüyüşü ve Namık Kemal Meydanı’ndaki etkinliklerle sona edecek.

Etkinlikte sahne alan okullar şöyle: Alaniçi İlkokulu, Yakındoğu İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Levent Primary School ve Levent Schools, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Yakındoğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Vadili İnönü İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Alasya İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu.