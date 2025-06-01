Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, toplumların yarınlara güvenle bakabilmesinin, çocuklarına verdiği değerle mümkün olduğunu vurguladı.

Arıklı “Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi başlıca sorumluluğumuzdur” dedi.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Arıklı, “Bir çocuğun gülüşü, dünyayı güzelleştirir. Sevgiyle büyüyen her çocuk, barışın ve umudun ışığıdır. Tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlu olsun; yürekleri daima neşeyle dolsun.” İfadelerini kullandı.