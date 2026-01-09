Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında ülkeye turist olarak giren ve 5 Ocak 'tan beri kayıp olarak aranan Aytaç Polat’ın (E-40) ise yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

-2 ani ve gayri tabii ölüm

Lefkoşa'da 44 yaşında; Lapta'da ise 53 yaşında olmak üzere ülkede dün iki ani ölüm gerçekleşti.

Dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenan Evren Pınar (E-44) ikametgahında yaşamını yitirdi.

Lapta’da bir otelde kalan, ülkeye turist olarak giren Arif Çiçek de (E-53) de aynı saatlerde aniden rahatsızlanarak özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hert iki kişinin de ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Dükkan açma ve hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu atölyesinin kapısı açılarak içeriye girildi ve atölyede tamir amaçlı muhafaza edilen muhtelif altınlar çalındı. 6 Ocak Salı günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.D.(K-41) tespit edilerek tutuklandı.