Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: "Üretimin sürdürülebilirliği ve hayvancılık sektörünün korunması hedeflenen düzenlemeyle üreticinin eline geçen net fiyatlar artırıldı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibarıyla inek, koyun ve keçi sütü için uygulanan alım fiyatları ile devlet desteğinin düzenlediğini üreticinin eline geçen net fiyatların artırıldığını duyurdu.

Bu kapsamda üretici alış fiyatları litre başına soğuk inek sütü için 24,65 TL, soğuk koyun sütü için 48,00 TL; soğuk keçi sütü için ise 37,00 TL olarak güncellendi. Bu rakamlara artırılan destek primleri de eklenecek.

Bakanlık açıklamasında güncellemelerle üretimin sürdürülebilirliği ve hayvancılık sektörünün korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Soğuk inek sütü üretici alış fiyatının 4 TL artırılarak 20,65 TL’den 24,65 TL’ye çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, destek priminin ise 70 kuruş artışla litre başına 2,80 TL’den 3,50 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Buna göre üreticilerimize 1 litre soğuk inek sütü için toplam 28,15 TL ödeme yapılacak” denildi.

Soğuk koyun sütü üretici alış fiyatının 9,12 TL artırılarak 38,88 TL’den 48,00 TL’ye çıkarıldığı, destek priminin 2 TL artırılarak 10 TL’den 12 TL olduğu vurgulanan açıklamada, “Böylece üreticilerimiz 1 litre soğuk koyun sütü için toplam 60,00 TL alacak” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soğuk keçi sütü üretici alış fiyatının ise şu şekilde güncellendiği belirtildi: “Soğuk keçi sütü 7,58 TL artırılarak 29,42 TL’den 37,00 TL’ye çıkarıldı. Destek primi 2 TL artırılarak 10 TL’den 12 TL’ye çıkarıldı. Buna göre üreticilerimize 1 litre soğuk keçi sütü için toplam 49,00 TL ödeme yapılacak.”

-SÜTEK’e 5000 litreye kadar süt teslim edenlere balya ve kaba ot desteği…

Bakanlık açıklamasında ayrıca SÜTEK’e günlük 5.000 litreye kadar süt teslim eden tüm hayvancılara yönelik, 1 Şubat – 15 Mart 2026 dönemini kapsayacak şekilde litre başına 2 TL balya ve kaba ot desteği ödemesi yapılacağı da duyuruldu. Açıklamada, bu destekle üreticilerin artan yem maliyetleri karşısında rahatlatılması ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, artan giderleri ve yaşanan kuraklık dikkate alınarak, SÜTEK’e günlük 5.000 litreye kadar süt veren üreticilere 1 Şubat 2026 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında litre başına kaba yem desteği verileceği de belirtildi.

Küçükbaş üreticilerinden faiz destekli olarak müracaatlarını onaylatan ve zorunlu arpa alımı yapan üreticilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla ise şu düzenlemenin yapıldığı aktarıldı: “ 31 Aralık 2025 tarihine kadar kredisi onaylanmış olan üreticilerimize yemlik arpalar, eski fiyat olan 7,25 TL’den olmak üzere, önümüzdeki hafta içerisinde program çerçevesinde dağıtılacaktır.”

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üreticinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla desteklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğinin de altı çizildi.