Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Leyla Aytaç aranıyor

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında Haspolat’ta sakin Leyla Aytaç’tan (K-17) 02.30’dan itibaren haber alınamadı ve ailesi tarafından kendisine ulaşılamadı. Leyla Aytaç aranıyor.

Asayiş ve trafik denetimi

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklandı.

Geçerli satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir bar işletmecisi ve eğlence mekanını kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen bir bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında, toplam 1532 araç sürücüsü kontrol edildi ve 36’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Lefkoşa - Girne Anayolunu kullanması ve 231’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 302 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 20 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Trafik kazası

Dün saat 19.30’da, Değirmenlik’te Poyraz Sokak üzerinde, Mustafa Özbay (E-54), 98 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KP 904 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halinde bulunan AA 385 H plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan KP 904 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özbay tutuklandı.