(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryali zanlı Morris Umeokwara mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 26 Ekim 2025 tarihinde saat 04:30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye gelen bilgide Mehmet Vaid Caddesi Hamitköy’de erkek bir şahısın şüpheli hareketler sergilediğinin öğrenilmesi üzerine konu yere gidildiğinde Lefkoşa’da sakin Morris Umeokwara'nın tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1244 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlı ile ilgili ihraç işlemi başlatılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.