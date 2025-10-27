Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 62’nci madde tahtında yapılan konuşmalar ve Sayıştay Komitesi raporlarının sunulması sonrasında tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın yapılacak.

-Şahali: “Toplumdan özür dilenmeli”

CTP adına söz alan Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, seçim sürecini, seçmenin mesajını ve yol haritasını değerlendirmenin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesini seçimde gösterdiğini belirtti.

Gerçekçi politik yaklaşımların önemine vurgu yapan Şahali, Kıbrıs Türk siyasetinde çok geride kalması gereken ihanet, bölünme suçlamalarının toplum nezdinde itibar görmediğini kaydetti.

Hükümete seslenerek, “Seçim meydanlarında söylenen şeyleri duyduk, bunlar toplum vicdanında yaradır” diyen Şahali, toplumdan özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Birilerinin düşmanlaştırılmasının siyasi bir tavır olmadığını ifade eden Şahali, toplumun tek vücut olan tavrının doğru okunması gerektiğini vurguladı.

“Sizler seçimi kazanacaksınız diye Meclis’te bulunan vekilleri hedef haline getirmeyi göze aldınız” diyen Şahali, halkın içine nifak tohumları ekildiğini savunarak bunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ilk konuşmasında ortaya koyduğu, “Toplumu bölmeyin” uyarısını kendilerine şiar edineceklerini dile getiren Erkut Şahali, kamu kaynaklarının adil bir biçimde paylaşılması yönünde hareket edeceklerini de kaydetti.

“Halkın talimatına uygun hareket edeceğiz” diyen Erkut Şahali, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve coğrafya bağlamında çok sıkıntılı bir süreçten geçileceğine işaret etti.

Şahali’nin konuşması sonrasında UBP Milletvekili Sunat Atun’un söz almak istediği sırada 62’nci madde tahtında Atun’un cevap verme yetkisi olmadığı yönünde CTP’li vekillerden tepki geldi.

-Atun: “Şahali’nin konuşmasının ne amaca hizmet edemediğini anlamadım”

Bunun üzerine 62’nci madde tahtında söz alarak, konuşma yapan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın devir teslim töreninde, “Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazanan Kıbrıs Türk halkıdır” dediğine işaret ederek, Erhürman’ın birlik-beraberlik vurgusu yaptığını kaydetti.

Buna karşın Şahali’nin konuşmasının ne amaca hizmet eettiğini anlamadığını ifade eden Atun, “Yadırgadım. Tam tersi bir konuşma beklerdim” dedi.

Seçim sürecinde bölünme olmadığını dile getiren Atun, UBP’ye yapılan eleştiriyi kabul etmediğini söyledi. Yapıcı bir şekilde önlerine bakmaları gerektiğini belirten Atun, Şahali’nin konuşması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Atun, “Bu uzlaşı ortamını germemek hepimizin görevidir” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, kendisinin seçim sürecinde hedef gösterildiğini belirtti.

Sunat Atun ise, kimsenin kimseyi tehdit etmeye hakkı olmadığını kaydetti.

Daha sonra ek sunuş yapılarak, Danışma Kurulu’nun bugünkü birleşime ilişkin kararı okundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:312/4/2025) ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:302/4/2025) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:290/4/2025) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu’nun bugünkü toplantı gündeminden çıkarılması oy birliğiyle kabul edildi.

-Sayıştay Komitesi denetim raporları

Ardından Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, Komitenin, Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) hakkındaki denetim raporunu okudu.

Komitenin, taşınmaz malların bir bütün olarak ele alınması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, veri tabanı oluşturulması, envanterin çıkarılması, güncel kayıtların tutulması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu dile getiren Uluçay, raporun oy birliğiyle Genel Kurul’a sunulduğunu söyledi.

Uluçay, daha sonra Sayıştay Komitesi’nin, Posta Dairesi Müdürlüğü 2019 ve 2020 Mali Yılları Gelir Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporunu okudu, raporun oy birliğiyle Genel Kurul’a sunulduğunu belirtti.

Raporların sunulmasının ardından Genel Kurul tamamlandı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.