Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.19'da toplandı. Toplantı, CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali'nin 62. madde tahtında söz almasıyla başladı.

Genel kurulun gündeminde bugün “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Meclis'ten açıklanan gündeme göre, toplantıda, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek. Sayıştay Komitesi’nin, Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Hakkında Sayıştay Denetim Raporu ve Posta Dairesi Müdürlüğü 2019 ve 2020 Mali Yılları Gelir Hesaplarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu da ele alınacak.