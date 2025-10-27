27.10.2025 tarihinde, saat 02.15 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Efehan ARSLAN (E-20) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PV 132 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yaya geçidinde bulunan kasis nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Mehmet TURAN (E-48) yönetimindeki RU 655 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PV 132 plakalı araç sürücüsü Efehan ARSLAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.