27.10.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto elektrikçi dükkanı içerisinde meydana gelen yangın sonucu, işletme içerisinde bulunan KN 840 plakalı aracın ön farları, göğsü, sağ ön lastiği, çamurlukları, kaputu, motor kısmı ile tüm plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise yine işletme içerisinde bulunan UC 935 plakalı aracın sağ dikiz aynası, sağ ön camın plastik aksamları ve sağ ön farı da zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.