Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak uzun yıllar hizmet veren, Halk bilimi alanına öncü katkıları ile tanınan, Türk Maarif Koleji kurucularından, yazar, şair Mahmut İslamoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda müfettişlik, Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan İslamoğlu, yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa’da toprağa verilecek.

İslamoğlu kimdir?

Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yapan İslamoğlu, mezuniyet tezini “Kıbrıs Ağzı” üzerine yaptı.

Birçok yabancı diplomata özel Türkçe dersleri de veren İslamoğlu’nun 1969 yılında yayımladığı “Kıbrıs Türk Folkloru” adlı kitabı alanındaki ilk çalışma özelliğini taşıyor.

Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlara da katılan İslamoğlu, birçok hizmet ve başarı ödüllerinin yanı sıra Azerbaycan’da fahri doktora unvanına layık görüldü.

İslamoğlu’nun aralarında Türkçe, İngilizce ve Rumca olmak üzere üç dilde nlarca kitabı yayımlandı.

- Son röportajı Haziran ayında TAK’ta yayınanmıştı

İslamolu, Haziran ayında TAK’ta yayınlanan son röportajında hayat hikayesini anlatmış ve günümüz öğretmenleri ile öğrencilerine tavsiyelerde bulunmuştu.

Babasını küçük yaşta kaybetmesi ve annesinin tek ebeveyn olarak kalmasının ardından yaşadıkları zorluklar nedeniyle orta ikinci sınıfta okulu bırakmak durumunda kalan ve birkaç yıl terzi çıraklığı yapan İslamoğlu, okuma isteğiyle yeniden okula döndü ve Larnaka’daki Amerikan Akademisi’nde eğitimine devam etti.

Akademi’de okurken kendilerine her gün İncil okuttuklarını ve pazar akşamları kiliseye götürüldüklerini anlatan Mahmut İslamoğlu, “İslamoğlu” soyadını da bu yüzden inadına aldığını anlattı.

Disipline çok önem veren İslamoğlu, bugünkü eğitim sistemini de “Çocuklarda disiplin kalmadı, ailelerde de bir doyumsuzluk başladı. Eskiden disiplin vardı… İngiliz Okulu ve Amerikan Akademi’den devleti yönetenler çıkardı.” sözleri ile eleştirmişti.

Kıbrıs Türk folklorunu “Osmanlı’nın devamı” olarak değerlendiren İslamoğlu, Kıbrıs Türk ağzının saf Anadolu Türkçesi olduğunu kaydetmişti.

İslamoğlu, bununla birlikte Atatürk devrimlerinin Kıbrıs’ta muazzam şekilde uygulandığını da vurgulamıştı.