Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde, 307 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bin 492 araç sürücüsü kontrol edilirken, 307 sürücü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Sürücülerin 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 9’u alkollü içki tesiri altında, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u emniyet kemeri takmadan, 6’sı sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın ve 8’i muayenesiz araç kullanmaktan; 15’i trafik ışıklarına uymamaktan; 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan; 2’si koruyucu başlıksız motosiklet kullanmaktan, 1’i “A” işletme izinsiz veya hilafına araç kullanmaktan; 114’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.