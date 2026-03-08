Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde 35 araç trafikten men edilirken, sürücüler en fazla süratten rapor edildi. 10 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde kontrol edilen toplam 2 bin 374 araç sürücüsünün 455’i rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

35 araç trafikten men edilirken, bir sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin, 173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 28’i aracın ışık kurallarına uymamak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i polisin dur emrine riayet etmemek, 1’i cam filmli araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz araç kullanmak, 187’si ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.