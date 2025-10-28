Gazimağusa ve Alsancak’ta dün meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı’nda SY 173 plakalı motosikletle batı istikametine dikkatsizce seyreden Muhammed Affan (E-28) Karakaya Market önlerine geldiğinde, aynı istikamete seyreden ve yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran, sürücüsü ve plakası meçhul araca çarpmamak için fren yapınca yere düştü.

Motosiklet sürücüsü, sol el bileğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan dün akşam saat 22.00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 146 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PJ 720 plakalı salon araçla batı istikametine dikkatsizce seyreden Rozerin Bayka (K-24) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bayka’nın aracı yolun solunda bulunan bordür taşlarına ve aynı istikamette ve önünde seyreden John Sanders (E-65) yönetimindeki KK 421 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Rozerin Bayka, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.