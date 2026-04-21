Genel Kurul'da ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın alarak, “Kararnameler Anayasal Düzeni Yıkmaya Çalışan Hükümete Karşı, Hukuk Devletini Savunacağız” konulu güncel konuşma yaptı.

-Barçın

Hükümetin kurulduğu günden bu yana “anayasal düzeni yıkmak için adeta canla başla çalıştığını” söyleyen Devrim Barçın, Yasa Gücünde Kararnameler konusunda yürütülen politikayı eleştirdi. Barçın, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararına işaret etti.

2025 yılında 55 yasa ve 51 Yasa Gücünde Kararname, 2024 yılında ise 65 yasa, 63 Yasa Gücünde Kararname yapıldığını anlatan Barçın, 2025 yılında yürürlüğe konulan kararnamelerden sadece ikisinin yürürlükten kaldırıldığını ve birinin yasalaştığını ifade etti.

Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kalktığı için Gelir Vergisi Matrahlarıyla ilgili yasanın ivediliğinin alınarak bir an önce yürürlüğe konması gerektiğini söyleyen Barçın, özel ve kamu sektör çalışanlarının, esnaf ve iş insanlarının bu durumdan etkileneceğini belirtti.

Yasanın yürürlüğe girmemesi durumunda kamu ve özel sektör çalışanlarının net maaş miktarında kesinti yaşanacağını anlatan Barçın, “Anayasal düzene darbe nitelikli kararlar üretiyorsunuz.” dedi. Barçın, vergi indirimi konusunda çıkarılan kararnameleri eleştirerek yürütülen politikanın yanlış olduğunu ifade etti.

Yasa Gücünde Kararnameler konusunda eleştirilerde bulunan Barçın, sendikalar ve halkın hükümetin “yolsuzluk, usulsüzlük, anayasal tanımaz tavırlarla batırdığı kamu maliyesinin bedelini ödemeye” isyan ettiğini savundu.

Ülke ekonomisinde yönetsel anlamda da sıkıntılar yaşandığını söyleyen Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in, “son bir buçuk yılda akaryakıt zammı yapılmadı” açıklamalarının "yalan" olduğunu ileri sürdü. Barçın, “Ünal Bey erkini ve iradesini kaybetmiştir” dedi.

Barçın, 5 milyar TL iç borçlanmaya gidildiğini, geri ödeme tarihinin de seçimden sonraya bırakılacağını belirterek, durumu eleştirdi. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerin "yalan" olduğunu savunan Barçın, maliyenin artıda olmadığını, 13. maaşların 4 yıldır Merkez Bankası’nın kar payı kullanılarak ödendiğini ifade etti.

Halkın artık hükümete güvenmediğini görüşünü dile getiren Barçın, hukukun üstünlüğünün uygulanmadığını söyledi. Barçın, erken seçim çağrısı yaptı

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Yasa Gücünde Kararnameler hakkındaki mahkeme kararına uyulacağını vurgulayarak, Bakanlıklarda çalışmalar yapıldığını söyledi. Vergi matrahları hakkında toplantı yapılarak, sorun içim çözüm arandığını söyleyen Oğuz, komitede ivedilik alınmasıyla ilgili çağrının görüşüleceğini kaydetti.

Çalışanların ve emekçinin vergiyle ilgili mağduriyet yaşamasını istemediklerini ve Mliye Bakanlığı’nın konu üzerinde çalıştığını belirten Oğuz, “Gereken yapılacak.” dedi.

“Dualarımız savaş bölgesindeki insanlarla” diyen Oğuz, önlem ve tedbirlere rağmen akaryakıta artış yapmaya mecbur kalınabileceğini belirtti.

Akaryakıt zamlarının bütçe açığını kapatmak için yapıldığı iddialarına işaret eden Oğuz, hükümetin fiyat istikrar fonundan, KDV’de ve vergilerden zam yapmamak için vazgeçtiğini vurguladı.

Tedbir uygulamalarının yapılası gerektiğini ve hükümetin gelir kaybetmek ve bütçe hedef beklentisinin altında kalmak uğruna zam yapmamaya çalıştığını söyledi.

Belediyelerin talep ettiği su parası miktarlarını da eleştiren Oğuz, “Su satarak belediye başkanlığı yapılmaz” dedi. Oğuz, belediyelerin gelir-gider dengesinin reformla düzeltildiğini belirtti.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da, “Güncel Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Dursun Oğuz’un, Yasa Gücünde Kararname uygulamasını “en fazla istismar eden Bakanlardan biri” olduğunu söyledi.

Yabancılara mal satışı konusunda çıkarılan kararnameleri eleştiren Talat, Bakan Oğuz'un bu konuda yapılan eleştirilere ve sorulan sorulara yanıt verilmediğini ifade etti.

Kararnameler konusunda, Anayasa Mahkemesi’nin kararına işaret eden Talat, bu karar olmadan da Anayasa'da bu kararnameleri düzenleyen madde olduğunu söyledi.

Talat, Başbakan Ünal Üstel’in ekonomik tedbirler hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek, halkın refahının gözetilmediğini, tedbir çalışmaları hakkında komiye ya da Genel Kurul’a bilgi verilmediğini ifade etti.

Borçlanma rakamlarına da değinen Talat, Mayıs’ta 4,27 milyar TL, Haziran’da 5,5 milyar TL, Temmuz’da 2,2 milyar TL ve Ağustos’ta 1,45 milyar TL borç taksiti olduğunu söyledi. Talat, yeni yapılan 5 milyar TL’lik borçlanmanın vadesinin Ocak 2027 olmasını eleştirdi ve sonraki hükümet dönemine devredilmeye çalışıldığını savundu.

Hükümet yapısının bozulduğunu ve “beyin ölümünün gerçekleştiğini” ileri süren Talat, erken seçim çağrısı yaptı.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tekrar kürsüye çıkarak, yabancılara mal satışı konusunda yasadan önce de yasayı düzenlemek için yapılan çalışmalardan sonra da eleştiri yapıldığını belirtti.

İnşaat sektöründe kriz olduğunu ancak bunun yasaya bağlanamayacağını söyleyen Oğuz, devletin yasaya rağmen hala vergilerini alamadığını belirtti. Oğuz, yasal düzenlemenin çizgileri daha iyi belirlemek için yapıldığını kaydetti.

Yasa Gücünde Kararnamelerin uzatılarak mal alacak yabancılara imkan sağladıklarını ve müracaat eden hiç kimsenin hakkını kaybetmediğini belirten Oğuz, sektörden gelen talepler doğrultusunda değişiklik yaptıklarını söyledi.

İnşaat sektörünün, 70'in üzerinde yan sektöre etkisi olduğunu ve KKTC’nin tanıtımı konusunda, inşaat sektörü temsilcilerinin kutlanması gerektiğini ifade eden Oğuz, inşaat sektöründeki gerilemeyle ilgili Rum’ların Taşınmaz Mal Komisyonu ve yabancı mülk sahiplerini tutuklamasıyla ilgili politikaların etkili olduğunu vurguladı.

Sektör ile komitelerin konu hakkında çalıştığını ve güncel durumun tutuklamalar gibi olaylarla değiştiğini belirten Oğuz, toplumsal mutabakatla bu ülkenin geleceği için doğru kararların verilmesi gerektiğini söyledi. Tedbirlerin yapılan çalışmalar sonucu alındığını ifade eden Oğuz, devletin öz kaynaklarıyla yapılabilecek yatırımın az olduğunu bu sebeple Türkiye’den destek alındığını kaydetti.

Hükümetin görevinin başında olduğunu ve vatandaşa hizmetle ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Oğuz, “KKTC bir tane, ona sahip çıkacağız.” dedi

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Hükümetin Giderayak Bıraktığı Enkazın Büyüklüğü” konulu güncel konuşmasında, ülkedeki ekonomik durumun “enkazı andırdığını” söyledi. Halkın hükümeti istemediğini savunan Şahiner, yönetimin elektrik santralini patlattığını savundu.

Borçların, tekrar tekrar borçlanarak ödenmesini ve geri ödemenin hükümetin yönetim süresi dolduktan sonra olmasını eleştiren Şahiner, açıklanan bütçe açığının kapsamından bazı başlıkların da çıkarıldığını ifade etti.

Bütçe kapsamında bulunan yatırımlar için ihalelerin açılmayacağını ve bu duruma rağmen açığın bu kadar büyük olduğunu söyleyen Şahiner, ekonomik durumun tanınan vergi imtiyazları olduğunu savundu. Şahiner, “sağlanan, rantlar, imtiyazlar, peşkeşler” sebebiyle bütçe açığı olduğunu ifade etti.

Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan patlama olayının araştırılması gerektiğini belirten Şahiner, cihazlara bakım yapması için ihalenin verildiği firmanın bu işi başka bir taşerona devrettiğini savundu. Şahiner, bu taşeron firma tarafından bakımı yapılan iki cihazda patlama yaşandığını söyledi.

Şahiner, elektrik tüketimi için alınan yakıt miktarının tüketimin çok üstünde olduğunu söyleyerek, yapılması gereken ancak hayat pahalılığına yansımasın diye yapılmayan elektrik zammı sebebiyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na mali yük bindirildiğini savundu.

Şahiner taksicilerin eylemi ve taleplerine, narenciyede ve okullarda yaşanan sorunlara da işaret etti.