Lefkoşa’da bir apartmanın otoparkında çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Ortaköy’de Taflan Sokak’taki bir apartmanın otoparkında üç çocuğun çakmakla oynadıkları esnada koltuk üzerinde bulunan örtülerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iki adet üç kişilik koltuk, bir adet çek yat, iki kişilik şilte, bir su sebili, kullanılmayan bir adet klima motoru ve iç ünitesi, bir adet PVC kapı, muhtelif inşaat malzemeleri, apartmana ait gider boruları ve su boruları yanarak kullanılmaz hale geldi.

