(Kamalı Haber) - Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme Ve İhlal suçlarından tutuklanan Suriye uyruklu zanlı Muhamed Al-Obeid mahkekemeye çıkarıldı. Polis memuru Mahmutcan Göçmen mahkemeye olguları aktardı. Polis,

16.10.2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Muhamed Al-Obeid'in Alayköy sanayi bölgesinden 1. Derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.Polis, zanlının 17.10.2025 tarihinde Girne Polis Müdürlüğüne giderek ülkesine gitmek istediğini beyan etmesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye yasal herhangi bir girişinin bulunmadığının tespit edildiğini, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını,incelenmesi gereken kamera olduğunu belirterek,zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.