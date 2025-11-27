Oroklini’de geçen perşembe günü üç kişi tarafından saldırıya uğrayıp, kaçırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle Rum polisine şikayette bulunan 51 yaşındaki Ukraynalının, hakkında uluslararası arama emri bulunan eski bankacı ve 2014-2016 döneminde Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayii Bakanı Volodymyr Demchyshyn olduğu belirlendi.

Fileleftheros haberi; “Eski Ukraynalı Bakanın Kaçırılma Girişimi Konusunda Yeni Boyutlar… Ukrayna Medyası Arandığını Yazdı… Hukuk Dairesi’nin Kararıyla İade Edilmedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre, Ukrayna medyası Demchyshyn’in ne kadar zamandır Güney Kıbrıs’ta olduğu bilinmediğini, ancak şu anda Rus işgali altında bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 2014-2015 döneminde kömür temini ve Rus yanlısı terör örgütlerine yardım suçlamalarıyla 2022’den bu yana “Uluslararası aranan kişiler” listesinde olduğunu yazdı.

Gazete, kaçırılmaya çalışılan Ukraynalının hakkında uluslararası tutuklama emri olup olmadığı hakkında Rum Polis Basın Ofisi’ne bilgi için başvurduğunu ve bahse konu şahsın iadesi için Ukrayna makamları ile Rum Adalet Bakanlığı aracılığıyla yazışma ve inceleme yapıldığı bilgisi aldığını aktardı.

Polis Basın Ofisi’nden, Rum Adalet Bakanlığı’nın, kaçakların iadesi ile ilgili Avrupa Sözleşmesi’ni onaylayan ilgili yasada, bazı durumlarda iade talebinin yürütülemeyeceğini öngören muafiyet maddesinin uygulanıp uygulanamayacağını sorduğu Hukuk Dairesi’nden, muafiyete tabi olduğu için iadesi istenen kişinin tutuklanamayacağı yönünde görüş verdiği bilgisini de alan gazete, bu kararın alınma sebepleriyle ilgili detay verilmediğini belirtti.

Ukraynalının Güney Kıbrıs’ta emlak iş yaptığı bilgisini veren gazete, Larnaka polisinin, geçen Perşembe günü yaptığı saldırı ve kaçırma girişimi şikayetiyle ilgili biri Athos Kotsonis (42) isimli Rum, diğeri Dmitry Abramov (44) isimli Rus’un arandığını ancak bu kişilerin yurtdışına kaçmış olabileceğini belirtti.

Gazeteye göre, Rum polisi saldırı ve kaçırma girişiminin Ukraynalının Güney Kıbrıs’ta yaptığı emlak işleriyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

(ŞA/TUĞ)