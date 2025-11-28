Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında dün Beyrut'ta imzalanan "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) sınırlandırma anlaşması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Mavi Vatan’a Cevap Anlaşması-Kıbrıs ile Lübnan Arasında MEB Belirlenmesi Ne Anlama Geliyor” başlıklarıyla manşete çektiği ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmasının stratejik önemine işaret etti.

Bunun birçok yönden özellikle de Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları ve iş birliği konusunda mesajlar gönderen bir anlaşma olduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun’un söz konusu anlaşmayla Suriye’ye, Güney Kıbrıs ve Lübnan’la MEB sınırlandırma görüşmesi başlatması için mesaj gönderdiklerini de kaydetti.