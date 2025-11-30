Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Ilze Juhansone’in, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Ilze Juhansone’in, dün Meclis Dışişleri Komitesi başkanı ve üyeleriyle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Juhansone, Meclis Dışişleri Komitesi üyelerine yaptığı konuşmada, Avrupa’nın, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığından ve bölge liderlerinin katılımıyla gelecek nisan ayında gerçekleştirilecek gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısından faydalanması adına büyük bir fırsatın bulunduğuna dikkati çekti.

Juhansone, Güney Kıbrıs’ın bölgeyi tanımasıyla birlikte Avrupa Birliğine kazanım sağladığını Avrupa Konseyi toplantılarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bölge hakkında konuştuğu zaman AB liderlerinin, onu dikkatle dinlediğini de ifade etti.

Avrupa’nın jeopolitik stratejisinden de söz eden Juhansone, bunun aynı zamanda güçleri ve aynı zamanda zayıflıkları olduğunu, üye devletler arasında çeşitli jeopolitik konularda farklı görüşlerin bulunduğunu söyledi.

Juhansone, açık ihtilafların çoğunun AB’nin doğusunda bulunduğunu ancak Doğu Akdeniz’deki durumun eşdeğer öneme sahip olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, 1 Ocak itibarıyla başlayacak olan AB dönem başkanlığı ışığında ziyaret gerçekleştiren Juhansone, Avrupa Komisyonu’nun önceliğinin, ekonominin iç ve dış rekabet edebilirliği, güvenlik, savunma ile vatandaşların barınma ve istihdam kalitesi gibi konular olduğunu belirtti.

Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis ile toplantıda yer alan milletvekilleri Yorgos Lukaidis ve Kostis Evstathioy’nun görüşlerine de yanıt veren Juhansone, Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin çeşitli nedenlerle 2026 sonunda tamamlanacağına dair ortak bir beklentinin bulunduğunu ifade etti.

Dışişleri Komitesi üyesi Yorgos Lukaidis, Avrupa’nın savunmaya yüksek miktarlarda harcama yaparak ekonomisini militarize ettiğini, bunun da, sosyal refah ve sosyal devlete zarar verdiğini söyledi.

Juhansone buna karşılık olarak Avrupa’nın sosyal refahı göz ardı edemeyeceğini vurguladı.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Juhansone’in, dün, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı konularıyla ilgili olarak Maliye Bakanı Makis Keravnos ile de bir araya geldiğini yazdı.