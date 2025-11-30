Güney Kıbrıs’taki örgütlü suç eylemlerinde Yunan mafyası bağlantısı…
Güney Kıbrıs’taki Çalışma Enstitüsü (İNEK) ve PEO sendikasının raporuna göre Güney Kıbrs’taki asgari ücretin, olması gerekenin çok altındaolduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi İNEK-PEO tarafından hazırlanan raporun içeriğine yer verirken, asgari ücretin olması gerekenin çok altında ayrıca ücretlerin yeterliliğin de tatmin edici olmadığını yazdı.

Rapor ışığında Güney Kıbrıs’ın , Avrupa Birliği'nin en zengin ülkeleri arasında 13. sırada yer aldığını yazan gazete, ücretlilerin satın alma gücü bakımından ise 27 ülke arasında ise 21. sırada yer aldığını belirtti.