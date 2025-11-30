Rum Vergi Dairesi’nin, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na taşınmazlarını satan Kıbrıslı Rum göçmenlerin peşine düştüğü belirtildi.

Politis gazetesi, “Taşınmaz Mal Komisyonu Tarafından Milyonlarca Euro Alan Göçmenleri Tespit Ettiler-İşgal Altındaki Topraklardaki Satışlarla İlgili Vergilendiriliyorlar—İşgal Altındaki Topraklardaki Satışlar İçin Göçmenler Vergi Dairesinin Kıskacında” başlıklı haberinde, KKTC’de büyük miktarda taşınmaz mala sahip Kıbrıslı Rumların, taşınmaz mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu’na satmalarının ardından Vergi Dairesi’ne “takıldıklarını” yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Vergi Dairesinin, çeşitli araçları ve bilgi kaynaklarını kullanarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan satışlardan dolayı milyonlarca euro alan Kıbrıslı Rum göçmenleri tespit ettiğini ve ilgili gelirlerin vergilendirilmesini ileriye götürdüğünü belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ilgili tazminat ödemelerini banka kurumları aracılığıyla yaptığını belirten gazet,e KKTC’de bulunan ve Kıbrıslı Rum avukatlarla iş birliği içerisinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruları sunan hukuk bürosunun, Kıbrıslı Rum göçmenlere yönelik bilgi rehberine göre, tazminat ödemelerinin başvuru sahibinin tercih ettiği bir banka hesabına yapıldığını yazdı.

Βu nedenden dolayı paraların yabancı bir banka hesabına yatırılmaması halinde, denetim makamı olan Rum Merkez Bankası’na da bilgi verildiğini yazan gazete, Kuzey’deki yeteri kadar hukuk bürosunun, Güney Kıbrıs’taki hukuk büroları ile iş birliği yaparak Taşınmaz Mal Komisyonu’na yönelik başvuruları ileriye götürdüğünü, hatta internet sayfalarında, Kuzey’e geçemeyenler ya da hiç geçmeyenler için, sınır kapılarında hukuk bürolarının çalışanları tarafından alınmalarının sağlandığına dair bilgilerin de yer aldığını belirtti.