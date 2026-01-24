Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray, kış döneminin ikinci transferini bitiriyor.

Kariyerine İspanya'da devam eden Yaser Asprilla, Galatasaray'a "Evet" dedi.

Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen kanat oyuncusu Asprilla'nın transferi için İspanyol ekibiyle de anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Asprilla'nın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı kaydedildi.



BU AKŞAM GELİYOR

Kolombiyalı oyucunun bu akşam 23.00 gibi İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Asprilla bu sezon Girona formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.

AFP

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

İLK TRANSFER NOA LANG

Galatasaray, kış transferinin ilk hamlesine imza atmıştı. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Galatasaray, kiralama için oyuncunun kulübü Napoli'ye 2 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun yarım dönemlik maaşı olan 1 milyon 750 bin euroluk ücretin de tamamını karşılayacak.

Anadolu Ajansı

Noa Lang, yeni takımında 77 numaralı formayı giyecek.