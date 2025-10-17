(Kamalı Haber) - KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu Preye Paul mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ecem Koray mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Demirhan Polis Karakolu’na bir kadının Haspolat’ta Mardo Çemberi civarında şüpheli hareketler sergilediğine dair ihbar yapıldığını söyledi. Polis, söz konusu yere gidildiğinde şahsın Nijerya uyruklu Preye Paul olduğunun belirlendiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 3 Ocak 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, ihracı için yazışmalar yapıldığını ve cevap beklendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.