(Kamalı Haber)- Haspolat’ta "sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın ve mal sahibinden izinsiz araç kullanmak ve trafik kazası yapmak" suçlarından tutuklanan Emmanuel Julıus Masall mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 17:35 raddelerinde Haspolat’ta bulunan bir üniversitenin otoparkı içerisinde yönetimindeki MU 376 plakalı dönüş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kontrolsüz bir şekilde otopark içerisinde bulunan kaldırıma, akabinde otopark içerisinde bulunan MN 416 plakalı araca çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu MU 376 plakalı araçta tahmini 25 bin TL, MN 416 plakalı araçta ise 150 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının geçerli bir ehliyetinin olmadığını, sigorta kapsamaksızın ve mal sahibinden izinsiz araç kullandığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.