(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtan Fırat Kızılyıl tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 02.35 sıralarında Surlariçi’nde yolu kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Başmüfettiş M.S.’e polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtarak, polis adliye mensubu kartı göstererek, “Çek arabanı geri” dediğini aktardı. Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada 30 günlük turist vizesiyle ülkeye geldiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının Lefkoşa Adli Şube’de de polis mensubu olduğunu söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı olduğunu, kötü bir şey yapmadığını, söz konusu kartla Türkiye’de istediği yere park edebildiğini, KKTC’nin de Türkiye Cumhuriyeti olduğu ve oraya bağlı dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.