(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Furkan Aykut ile İbrahim Özcan mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Nurettin Erginer mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Ekim 2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yurt dışına çıkış yapacak olan Furkan Aykut’un sırt çantasında içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan 3 adet sarma sigara ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, İbrahim Özcan’ın valizinde yapılan aramada ise 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 50 gram olarak Türkiye’den alp, Girne Limanından ülkeye ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların aldıkları uyuşturucunun bir kısmını içtiklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlılarla ilgili Girne ve Lefkoşa’da uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçlarından iki ayrı dosya hazırlanacağını söyledi. Polis, Furkan Aykut’un gemi kaptanı, İbrahim Özcan’ın gemi tamircisi olduklarını, zanlıların tamir için ülkeye turist olarak giriş yaptıklarını, KKTC’de kalıcı bağları olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.