(Kamalı Haber)- Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 2 bin 253 TL değerinde jilet seti çalan Abdurrahman Erdem mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Nisan 2025 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 2 bin 253 TL değerinde jilet seti aldığını ve ödeme yapmadan marketten çıkararak, sirkat suçu işlediğini ve aynı gün yurt dışına çıkış yaptığını söyledi. Polis, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 15 Ekim 2025 tarihinde ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek, Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise o gün alışveriş yaptığını, jiletleri aldığını unuttuğunu ifade ederek, “Hafıza kaybı sorunum var, ilaç kullanıyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.