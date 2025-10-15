(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Ogeday Yasin Er ve Kayra Büke İnak, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Sanıkları, karar öncesi Mustafa Gargınsu aracılığıyla 280 gram hintkeneviri, bir gram 98 miligram kokain türü uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal, alma ve tasarruf suçlarından itham edildi. Sanıklar, davalarını kabul etmesi üzerine avukatları savunma yaptı. Savunma, her iki sanığın 20 yaşında üniversite öğrencisi olduklarını, uyuşturucuya alıştırıldıklarını, kullanıldıklarını ve suça itildiklerini söyledi. Savunma, sanıkların genç ve tecrübesiz olmasından dolayı kolaylıkla kandırıldıklarını, asıl suçluların bu sanıklar olmadığını söyledi. Savunmanın beyanının ardından kararı okuyan Başkan, sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi. Başkan, sanıkların para kazanmak amacıyla satmak için uyuşturucu ithal ettiklerini, hintkenevirinin miktarının birçok kişiyi zehirleyecek oranda olduğunu, ayrıca en tehlikeli tür uyuşturucu olan kokain de ithal etmelerini aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Cemaller, kokain miktarının cüzi olmasını ise lehlerine dikkate aldıklarını ifade etti. Sanıkların, genç, sabıkasız oluşlarını, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymalarını ise lehlerinde değerlendirdiklerini belirten Başkan, ancak işlenen suçun yaygınlığı, suçun işleniş şekli ve vahameti nedeniyle hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı. Ceza takdir ederken, iki önemli ilkeye dikkat çeken Başkan, birincisin sanıkları ıslah edici olması, ikincisinin ise kamu yararını gözetilmesi olduğunu kaydetti. Başkan, Yüksem Mahkemenin, yaygın toplum huzurunu ve sağlığını bozan suçlarda caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. Başkan Cemaller, sanıkların uyuşturucuyu para kazanmak için satmak amacıyla ithal etmelerinin suçun vahametini ortaya koyduğunu belirterek, her ikisini de 2 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.