Politis gazetesi, “3 Kişiden 1’i Tatile Gidemiyor- Bir Haftalık Kaçış Bile Kıbrıslıların Yüzde 27,6’sı İçin Gerçekleştirilemez Hayal” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, düşük maaşların ve pahalılığın kısa tatil imkanını dahi engellediğini yazdı.

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın verilerine dayanarak 2025 yılında 16 yaş ve üstü Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 27,6’sının bir haftalık yıllık tatil yapma konusunda ekonomik olanağa sahip olmadığını yazan gazete, AB’deki ortalamanın ise yüzde 27,5 olduğuna işaret etti.

- Turizm gelirlerinde azalma

Gazete başka bir haberinde ise bu yılın ilk beş ayındaki (Ocak-Mayıs) turizm gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 azalarak 955,8 milyon euro’dan 798,2 milyon euro’ya gerilediğini kaydetti.

Rum İstatistik Dairesinin dün yayımladığı verilere göre, mayıs ayındaki turizm gelirlerinin ise geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 4,8 azalarak 373,3 milyon euro’dan 355,2 milyon euro’ya düştü.