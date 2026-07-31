Alithia gazetesine konuşan Averof Neofitu, gelişmeleri olumsuz olarak nitelendirerek, müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün hale gelmesi için hem süreç hem de içerik bakımından daha fazla çalışma yapılması gerektiğini savundu.

Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) gündemine geri dönülmesini "gerileme" olarak değerlendiren Neofitu, ileriki aylarda gerçekleştirilmesine yönelik "umutlarının az olduğunu" belirtmesine karşın, tüm tarafları genişletilmiş bir görüşmenin toplanmasına odaklanmaya çağırdı.

Neofitu, “zamanın geçtiği ve ne yazık ki işgali daha da kalıcı hale getirdiği” iddiasında da bulundu.

- AKEL

AKEL partisi ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in ziyaretinin amaçlandığı şekilde, "somut bir tarihe sahip genişletilmiş bir konferans gerçekleştireceğinin ilan edilmesiyle sonuçlanmadığını" dile getirdi.

AKEL açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in yeni bir 5+1 formatındaki görüşmeye gerekli bir başarı garantisinin de eşlik etmesini arzu ettiğini ve bunların bu aşamada var olduğu konusunda açıkça "ikna" olmadığına da işaret etti.

Rum kesimini üzerinde mutabık kalınan çözüm temelini, görüş birliklerini ve Guterres çerçevesini muhafaza edecek bir yol haritası şekillendirilmesine katkıda bulunmaya da çağıran AKEL, Guterres’in görev süresinin kısa bir süre sonra sona ereceğine işaret etti.

Haravgi’de yer alan habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki "yeni hareketliliğin" değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Guterres’in üstlendiği inisiyatifin "yolu açık tuttuğunu" da ifade eden Stefanu, sistemli ve doğru yönlendirilmiş bir çalışma yapılmasının gerekli olduğunu sözlerine ekledi.