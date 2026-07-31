Alithia gazetesi, Rum Yüksek Yönetim Denetçisi Maria Stilianu-Lottidi’nin, bu rakamların sorunun gerçek boyutunu yansıtmadığını ve birçok vakanın hiç bildirilmediğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Lottidi, mağdurların erken tespit edilmesi, etkin şekilde korunması ve insan tacirlerinin caydırıcı biçimde cezalandırılması gerektiğini kaydederken, Güney Kıbrıs'ta geçen yıl, insan tacirlerine yönelik 5 mahkumiyet kararı verildiğini belirtti.

Haberde, Avrupa Birliği genelinde ise geçen yıl 9 bin 678 kişinin insan ticareti mağduru olarak tanındığı ve bunların yüzde 63'ünü kadınlar ve kız çocuklarının oluşturduğu ifade edildi.