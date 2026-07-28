Rum basını, “Kronos” yatağına ilişkin “Nihai Yatırım Kararının” ilk önce ENI şirketi daha sonra ise TotalEnergies tarafından açıklandığını belirtti.

“Sigmalive” internet sitesine göre, iki şirket Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Mümhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ıncı parseldeki “Kronos” doğal gaz yatağının geliştirilmesi yönünde karar aldı.

Ηabere göre iki şirket, ilk doğalgazı 2028 yılında piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında doğal gazın deniz altı boru hattı aracılığıyla sıvılaştırılmak amacıyla Mısır’daki tesislere taşınacağını ve oradan da Avrupa pazarına dağıtılacağı belirtildi.

Yatağın üretim kapasitesinin günde 500 milyon ayak küp bir diğer deyişle 2.8 milyon ton LNG’ye ulaşmasının da tahmin edildiği belirtildi.

Habere göre geliştirme çalışmaları dört sondaj aracılığıyla yapılması da planlanıyor.