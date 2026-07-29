Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın katılımıyla ara bölgede yapılan üçlü görüşme ve Guterres'in basın toplantısı ardından Rum Başkanlık Sarayı’nda açıklama yaptı.

Rum medyası Hristodulidis’in, “Elinde üç önemli veri bulunduğunu” belirterek, bunları; “Genel Sekreter’in BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve müzakere müktesebatına tam bağlılığı ve Crans Montana’ya kadar elde edilenler” olarak sıraladığını aktardı.

Habere göre, “Herkesin olumlu cevap vermesinden mutlu olduğunu” söyleyen Hristodulidis “Genişletilmiş görüşmenin başarılı olması gerekir. Genişletilmiş görüşmeye gittiğimizde müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamasına zemin hazırlamak üzere Holguin ve Fitto ile iş birliği yapacağız.” dedi. Hristodulidis, “Sıfırdan başlamayacağız, müzakere kazanımlarını elde tutuyoruz” dedi.

Hristodulidis, bugünkü ortak görüşmede Kıbrıs sorununun özünün ele alındığını kaydederek, “Daha iyi bir sonuç isterdim.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis son iki gündeki görüşmelerin, “Arzu edilen hedefi netleştirdiğini, arzu edilen hedefin ne olduğundan hiçbir kuşku olmadığını” söyledi.

“Güven Yaratıcı Önlemler 5+1 görüşme için ön şart değil. Olursa iyi olur. Müzakerelerin ilan edilmesi için zemin hazırlanması lazım” diyen Hristoldulidis, "Crans Montana’ya kadar elde edilen müzakere kazanımlarının güvenceye alınmasından" memnuniyet belirtti.