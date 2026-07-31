Haravgi gazetesine göre Pandelidis, söz konusu ziyaretin BM Genel Sekreteri’nin KŞK’nın çalışmalarına yönelik "aktif ilgisini ortaya koyduğunu" belirtti.

Pandelidis, bu ilginin komitenin çalışmalarına verilen değerli bir destek niteliği taşıdığını ifade ederek, Guterres’in konu hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olduğunu, somut sorular ortaya koyduğunu ayrıca "samimi ve anlamlı" bir görüşmeye gerçekleştirdiğini belirtti.

Guterres’in laboratuvar personelini tebrik ettiğini kaydeden Pandelidis, BM Genel Sekreteri’nin iki toplumlu iş birliğini övgüyle değerlendirdiğini ve kayıp şahıslar meselesinin insani boyutuna dikkat çektiğini de aktardı.