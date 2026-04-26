22.04.2026 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Kalkanlı’da, Y.S.(E-45), eski kız arkadaşı Ş.C.(K-43)’nin kalmakta olduğu ikametgaha izinsiz olarak giriş yapıp mülküne tecavüz ettikten sonra, S.C.’nin yüzünü yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip sağ gözünü çevreleyen kemiğin kırılmasına sebep olmuş ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.C.’yi sol karın kısmından yaralamıştır.

Olay sonucu yaralanan Ş.C., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Y.S. ise, Polis Ekipleri tarafından yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.