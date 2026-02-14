Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, 9 bölgede kongrelerin o günkü şartlarda tekrar yapılması, ardından kurultayın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy'un Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Taçoy Kanal T'deki bir programda, UBP'de 9 mahalle ve köy kongresinin iptaliyle ilgili olarak, UBP'de yaşananların parti tüzüğü ve siyasi partiler yasasına uyulmamasının yarattığı sonuçlar olduğunu söyledi.

Parti kurultay sürecinde parti onuru ve geleceği adına başta Parti Başkanı Ünal Üstel'e olmak üzere herkese parti tüzüğü ve siyasi partiler yasasına uyulması hususunda uyarılarda bulunduğunu anlatan Taçoy, ancak yine de yasalara aykırı uygulamaların gerçekleştiğini aktardı.

Hasan Taçoy, “Benim partim bugün oturup bir karar vermeli ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmelidir. İptal edilen kongrelerin, o günkü şartlarda tekrar yapılması ve kurultayın üretilecek siyasi bir kararla yenilenmesi gerekir” dedi.

Parti tüzüğünün çok açık ve net olduğuna, 114’üncü madde yerine getirilmeden kongre yapılamayacağına işaret eden Taçoy, söz konusu 9 bölgede kongrelerin yeniden yapılmasıyla takviminin başlatılması gerektiğini ifade eden Taçoy, sürecin parti içi dengelere ve üst kongre hazırlıklarına nasıl yansıyacağının ise önümüzdeki günlerde netlike kazanacağını söyledi. Taçoy, adaletin çok erken bir zamanda tecelli etmesi gerektiğini vurguladı.

-Dokunulmazlıklar kaldırılması

Kendisine yönelik çeşitli asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirten Taçoy, bunları "hadsiz" davranışlar olarak niteledi.

“Adaletin olmadığı yerde nelerin olacağını herkes çok iyi bilir” diyen Taçoy, adaletin çok erken bir zamanda tecelli etmesi gerektiğini vurguladı.

İftiraların ya da iddiaların arkasında ezilmek yerine her şeyin soruşturulması gerektiğini ifade eden Taçoy, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının uygulamaya konulmasının zamanının geldiğini söyledi.