Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kazakistan ile uçak seferleri başlatacağı yönündeki açıklamalarının turizmin ötesinde siyasi anlamlar taşıdığını belirterek, Rum tarafının özellikle Türk dünyası ülkeleri nezdinde yürüttüğü girişimlerin dikkatle takip edildiği söyledi.

Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesinin, doğrudan temasların artırılmasının ve karşılıklı turizm hareketliliğinin güçlendirilmesinin KKTC açısından stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayan Ataoğlu, kardeş ülkelerle iş birliğini ileri taşımaya yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

- “Turizmin ötesinde bir adım”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kazakistan ile karşılıklı uçak seferleri başlatacağını duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Ataoğlu, Rum makamlarının bu gelişmeyi “tarihi önemde” olarak nitelendirmesinin, meselenin turizm boyutunun ötesinde siyasi bir zeminde ele alındığını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Kazakistan’ın Türk dünyasının önemli ve saygın bir devleti olduğunu ifade eden Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iş birliği yürütülen kardeş bir ülke olan Kazakistan nezdinde Rum Yönetimi’nin son dönemde yürüttüğü diplomatik ve ekonomik açılım girişimlerinin dikkatle takip edildiğini belirtti.

- “Güney Kıbrıs’ın bu tür adımları, Kıbrıs Türk halkının hak ve statüsünü yok sayan tek taraflı politikaların devamı”

“Turizm alanındaki her gelişmenin ülkeler açısından ekonomik bir değer taşıdığı açıktır” diyen Ataoğlu, buna karşın Güney Kıbrıs’ın bu tür adımlarının, Kıbrıs Türk halkının hak ve statüsünü yok sayan tek taraflı politikaların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, Ada’daki iki eşit halk ve iki ayrı devlet gerçeği görmezden gelinerek atılan her adımın, bölgede kalıcı ve adil bir çözüme hizmet etmediğini ifade etti.

- “Turizmi, kültürlerin buluştuğu ve halkların yakınlaştığı bir köprü olarak görüyoruz”

KKTC’nin turizmi siyasi bir manipülasyon aracı olarak değil, kültürlerin buluştuğu ve halkların yakınlaştığı bir köprü olarak gördüğünü dile getiren Ataoğlu, Anavatan Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliği, “Ada Kıbrıs” vizyonu ve alternatif pazarlara yönelik stratejik açılımlar sayesinde turizm sektörünü güçlendirme kararlılığında olduklarını kaydetti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her platformda savunmaya; turizm başta olmak üzere tüm alanlarda KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.