AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye- KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.