Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Olağan Kongresi, Dome Hotel’de gerçekleştirildi. Kongrede, Nihat Öztümen CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı seçildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, kongrede Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin yeni yönetim kurulu; Adil Mercimekci, Ali Etem Kaplan, Aysel Amir, Berk Ortunç, Devrim Ayaeş, Tahsin Arova, Tual Nacisoy ve Zalihe Yaradanakul’dan oluştu. Divan Başkanlığı’nı ise Mustafa Sipahi üstlenirken, divan üyeleri Bahar Çağan ve Melisa Tanır oldu.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve partili gençlerin katıldığı kongrede “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganları atılırken, başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından tamamlanan dönemin faaliyet raporu da okundu.

- Kişi

Kongrede konuşan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Gençlik Örgütü’nün geçmişten bugüne taşıdığı misyon ve değerlere dikkat çekerek, örgütün yalnızca bir gençlik yapılanması değil, aynı zamanda “siyasal bir okul” niteliği taşıdığını söyledi.

2026 yılında gerçekleştirilecek seçimlerin önemine işaret eden Kişi, “2026 yılı hem sokak mücadelesi hem de kritik seçimler açısından oldukça yorucu ve zor bir süreç olacak” dedi. Bu dönemde Gençlik Örgütü’nün faaliyetlerini daha da güçlendirerek sürdürmesi gerektiğini ifade eden Kişi, merkez olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda katılımcılara seslenen Kişi, “Mücadeleye devam. Bu yolculukta hep birlikte daha güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

- Talat

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, gençlerle birlikte yürütülen çalışmaların değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, ülkenin içinde bulunduğu zor dönemde CTP Gençlik Örgütü’nün önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Gençlik Örgütü’nün yalnızca genel siyaset alanında değil; işsizlik, askerlik, öğrencilerin yaşadığı sorunlar ile tarım, hayvancılık ve girişimcilik alanlarında tutunmaya çalışan gençlerin karşılaştığı sorunlara yönelik politikalar üretme sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Talat, bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Konuşmasında erken seçim sürecine de işaret eden Talat, “Önümüzde kazanılacak bir seçim var. Bu yolda gençlerle birlikte politikalar üretmeye ve dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

- Barbaros

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da Girne İlçesi Gençlik Örgütü’nün güçlü bir örgütlenme geleneğine ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Merkezi Yönetim Kurulu olarak Girne İlçesi’nin her zaman yanındayız ve bir telefon uzağındayız” dedi.

Dayanışmanın önemine işaret eden Barbaros, gençlerin çok sayıda sorunla karşı karşıya bulunduğunu, bu sorunların ancak örgütlenerek ve birlikte hareket edilerek çözüme kavuşturulabileceğini söyledi. Barbaros, CTP’nin her koşulda gençlerin yanında olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

- Öztümen

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanı Nihat Öztümen ise, üstlendiği görevin bir ünvan değil, bir emanet olduğunu ifade ederek, sorumluluğun bilinciyle daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Öztümen, gençlerin “şikâyet eden değil, çözüm üreten; bekleyen değil, harekete geçen; geri duran değil, sorumluluk alan” bir anlayışı temsil edeceğini belirterek, mücadeleyi daha da büyüteceklerini ifade etti.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Öztümen, “Yolumuz açık, heyecanımız yüksek, inancımız tamdır. Bu mücadeleyi birlikte büyüttüğümüz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

- Soyal

Kongrede konuşan CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi eski Başkanı Dünay Laçin Soyal ise, gençler ile yöneticiler arasında her zaman güçlü bir dayanışma bulunduğunu belirterek, CTP’nin gerek yerel seçimlerde gerekse Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde güçlü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Belediyelerin gençlerin örgütlenmesinde önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Soyal, desteklerinden dolayı Dikmen ve Girne Belediyeleri’ne teşekkür etti. Soyal, gençlere olan güveninin tam olduğunu ifade ederek, tüm gençlere çalışmalarında başarılar diledi.