Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) bir heyet Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

GİKAD'dan verilen bilgiye göre ziyarette, KKTC’nin ekonomik kalkınması, girişimcilik ekosistemi ve Türkiye ile işbirliği süreçleri, karşılıklı ticaret hacminin arttırılması, kurumsal temasların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin desteklenmesi ele alındı.

GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD ile TÜRKONFED arasında girişimcilik eğitimleri, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirilen iş birliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Heyette, Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yusuf Tekinay da yer aldı.